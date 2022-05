Tribunale di Messina

Disposizioni sull'accesso nelle sale aste e negli studi professionali per le vendite giudiziarie:

a partire dalle vendite disposte dal 7 febbraio 2022 e sino a diversa comunicazione, sia per le procedure fallimentari che per le esecuzioni immobiliari, i soggetti interessati alla vendita e, quindi, anche i partecipanti/offerenti dovranno esibire la certificazione green pass base di cui all’art. 9, co. 2, d.l. cit. al fine del loro ingresso nella sala aste e/o negli studi professionali; il delegato e/o il titolare della sala aste provvederà a verificare il possesso della predet-ta certificazione, attraverso la sua validazione con l’apposita app ministeriale; il mancato possesso del green pass base o il rifiuto di esibirlo è motivo di esclusione dell’interessato dall’accesso alla sala/studio e dalla partecipazione alla gara; vige la prescrizione dell’uso di mascherina FFP2, del controllo della temperatura all’ingresso e del distanziamento.

MESSINA, VILL. CASTANEA, C.DA PUCCIO SCIALE – PACE LOTTO 1 – TERRENO esteso catastalmente are 13.80, in zona I3. Prezzo base d’asta: euro 769,50. LOTTO 2 – TERRENO esteso catastalmente are are 27.90, in zona I3. Prezzo base d’asta: euro 778,50. LOTTO 3 – MESSINA, VILL. CASTANEA, C.DA POZZICELLO O S. NICOLÒ TERRENO di complessive are 1.57, in zona E1, compreso il fabbricato rurale di ca 47 in precarie condizioni di stabilità; gravato da servitù di passaggio. Prezzo base d’asta: euro 4.378,50. Notizie sulla regolarità urbanistica e sulla destinazione in perizia e nell’avviso integrale di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 21.07.2022 alle ore 17.00 Luogo: Via Ducezio 12 98100 Messina Per info: 090/6409852 – 090/670129 G.E. Dott. Armaleo Notaio Delegato: Luisa Calogero Rif. Proc. es. n. 237/85 R.E Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.astalegale.net – www.normanno.com ME798039

