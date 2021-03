Proc. es. n. 212/04 R.E. LOTTO 4 – Unità immobiliare a P. 1, occupante l’intero piano, al rustico, di complessivi mq. lordi 150 circa. Prezzo base d’asta: euro 25.419,42. LOTTO 5 – Unità immobiliare a P. 2, , occupante l’intero piano, al rustico, di complessivi mq. lordi 150 circa. Prezzo base d’asta: euro 24.663,60. Per entrambi i lotti dalla C.T.U. risulta che la superficie in catasto è errata e che non è stato possibile confrontare gli immobili con le planimetrie catastali poiché tutta la documentazione relativa all’immobile è andata distrutta. Notizie urbanistiche in perizia e nell’avviso di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 21.05.2021 alle ore 10.45 Luogo: Via della Munizione 3 – 98122 Messina. Per info: 090/6409852 – 090/716247. G.E. Dott. Maffa. Notaio Delegato e custode: Claudio Ciappina. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it.

