Proc. es. n. 169/19 R.E. Lotto 1 – Forza d’Agrò, C.da Fondaco Parrino Locale deposito a P.T, con sovrastante lastrico solare, e aree esterne limitrofe. Prezzo base d’asta: euro 82.800,00. Offerta minima: euro 62.100,00. Rilancio minimo: euro 2.500,00. Lotto 2 – Forza d’Agrò – C.da Fondaco Parrino Appartamento a P.T., composto da pranzo – soggiorno, un vano, w.c., disimpegno e ripostiglio, oltre corte di pertinenza, non completo di finiture interne/esterne, con quota 1/3 indiviso di piscina. Prezzo base d’asta: euro 122.400,00. Offerta minima: euro 91.800,00. Rilancio minimo: euro 3.500,00. Lotto 3 – Forza d’Agrò, C.da Fondaco Parrino, Appartamento a P. T, composto da pranzo – soggiorno con a.c., due vani, w.c. e disimpegno, oltre corte di pertinenza, non completo di finiture interne/esterne, con quota 1/3 indiviso di piscina. Prezzo base d’asta: euro 130.500,00. Offerta minima: euro 97.875,00 Rilancio minimo in aumento: euro 3.800,00. Lotto 4 – Lastrici solari in Taormina, Via Gaetano Martino, a P. 3.Prezzo base d’asta: euro 48.600,00. Offerta minima: euro 36.450,00. Rilancio minimo in aumento: euro 1.400,00. Lotto 5 – Taormina, Via San Pancrazio Negozio a P.T, composto da ampio vano con w.c. ed anti w.c. Occupato da terzi con contratto stipulato dal custode. Prezzo base d’asta: euro 279.000,00. Offerta minima: euro 209.250,00. Rilancio minimo in aumento: euro 8.000,00. Lotto 6 – Taormina, Via San Pancrazio ufficio a p. 1, composto da due vani, w.c. e disimpegno e locale garage al P.T.. Prezzo base d’asta: euro 175.500,00. Offerta minima: euro 131.625,00. Rilancio minimo in aumento: euro 5.000,00. Lotto 7 – Taormina, Via San Pancrazio Appartamento a P. 1, composto da soggiorno con a.c., due vani, disimpegni e w.c. e locale garage al P.T.. Prezzo base d’asta: euro 223.200,00. Offerta minima: euro 167.400,00. Rilancio minimo in aumento: euro 6.500,00. Lotto 8 – Taormina, Via San Pancrazio Appartamento a P. 1, di quattro vani ed accessori e locale garage a P. T. Prezzo base d’asta: euro 400.000,00. Offerta minima: euro 300.000,00. Rilancio minimo in aumento: euro 12.000,00. Lotto 9 – Taormina, Via San Pancrazio Appartamento a P. 1 (catastalmente due unità immobiliari), nello stato di fatto composto da quattro vani, accessori e terrazzo – giardino a livello, oltre locale garage a P. T.; con tutte le servitù attive e passive nascenti dallo stato dei luoghi, dalla destinazione e dalla legge. Prezzo base d’asta: euro 537.000,00. Offerta minima: euro 402.750,00. Rilancio minimo in aumento: euro 16.000,00. Lotto 10 – Taormina, Via San Pancrazio Appartamento a P. 2, di sei vani, accessori, terrazzo e giardino a livello, oltre locale garage al P.T.; con tutte le servitù attive e passive nascenti dallo stato dei luoghi, dalla destinazione e dalla legge. Prezzo base d’asta: euro 687.000,00. Offerta minima: euro 515.250,00. Rilancio minimo in aumento: euro 20.000,00. Notizie urbanistiche in perizie e nell’avviso di vendita. VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA 25.01.2023 ORE 17.00 Luogo: Studio Notaio Calogero, Via Ducezio 12, Messina nonché in via telematica sul portale www.fallcoaste.it Per info: 090/670129 – mail: lcalogero@notariato.it G.E. Dott. Armaleo. Notaio Delegato e custode: Notaio Luisa Calogero Visita immobile prenotabile dal sito https://portalevenditepubbliche.it. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.normanno.com

(3)