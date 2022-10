Proc. es. n. 167/19 R.E. Gaggi, Via Salita Cavallaro snc, Nel fabbricato costituito da due contigui corpi di fabbrica A e B, ciascuno a quattro el. f.t., otre cantinato e sottotetto con locali di sgombero (descrizione dettagliate nell’avviso di vendita e in perizia, cui si fa riferimento): LOTTO 6 – Appartamento a P. 1 (2 el. f.t.), di tre vani, accessori e balcone, di mq. commerciali 122,50 circa, mancante di quadro elettrico, interruttori e prese e non tinteggiato; dall’A.P.E. in classe E. Prezzo base d’asta: euro 72.225,00 LOTTO 7 – Appartamento a P. 3, (4 el. f.t.), di tre vani, accessori e balconi, di mq. commerciali 119,35 circa, mancante di quadro elettrico, interruttori e prese e non tinteggiato; dall’A.P.E. in classe E. Prezzo base d’asta: euro 70.357,50 LOTTO 8 – Appartamento ai piani 3 e 4 (4 e 5 el. f.t.), composto da soggiorno – ingresso (suddiviso in due ambienti con parete in cartongesso), un vano, accessori, balcone a P. 3, di mq. commerciali 59,50 circa, e da locale di sgombero, w.c., terrazzino e balcone a P. 4, con copertura a tetto in legno lamellare, di mq. commerciali 59,70 circa, collegati da scala interna non ultimata; mancante di quadro elettrico, interruttori e prese e non tinteggiato; dall’A.P.E. in classe E. Prezzo base d’asta: euro 56.835,00. LOTTO 9 – Locale di sgombero a P sottotetto (5 el.f.t.), con accesso da scala di servizio in legno, autoportante, composto da tre locali e w.c., di mq. commeciali 112,00 circa, mancante di quadro elettrico, interruttori e prese e non tinteggiato. Prezzo base d’asta: euro 40.824,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 25.01.2023 alle ore 15.30 Luogo: Studio Notaio delegato Via Ducezio 12 98100 Messina Per info: 090/670129 – mail lcalogero@notariato.it. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Notaio Delegato e custode: Luisa Calogero Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it.

Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it www.asteannunci.it www.asteavvisi.it e www.normanno.com

