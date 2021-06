Proc. es. n. 123/96 R.E. Torregrotta, Fraz. Scala, Via Nazionale 400 – LOTTO 5 – Appartamento a P. 1°, di tre vani e accessori; sup. lorda complessiva mq. 95 circa, oltre balconi. (lotto 10 in perizia). Prezzo base d’asta: euro 46.611,45. Messina, C.da Mazzotta, Vill. Bordonaro – LOTTO 6 – Quota pari ad 1/2 indiviso del terreno nel suo intero di are 32.40 (lotto 13 in perizia), in parte in zona agricola E1 e in parte in zona C2c. Prezzo base d’asta: euro 23.753,25. Torregrotta, Fraz. Scala, Via Nazionale 388 – LOTTO 8 – Bottega a P. T., int. 20, di un vano, w.c. ed anti w.c.; superficie lorda complessiva mq. 44 circa (Lotto 15 in perizia). Occupata da terzi. Prezzo base d’asta: euro 23.202,45. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il giorno 23.09.2021 alle ore 10.15 Luogo: Studio Notaio Adele Penna, via Cavalieri della Stella 7 – Messina. Per info: 0906409852 – 09043975. G.E. Dott.ssa Bisignano. Notaio Delegato e custode: Adele Penna.

Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it.

Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.normanno.com

