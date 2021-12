LOTTO 1 – GIARDINI – NAXOS, VIA LARUNCHI 9 – ABITAZIONE IN VILLINO, ai piani 2° e 3°, con corti annesse a P. T. e piccolo vano caldaia a P.T., composta a P. 2° da disimpegno, soggiorno, cucina, un vano letto con annesso spogliatoio e bagno, due vani letto, w.c. e balconi e a P. 3° da disimpegno, soggiorno-pranzo con a.c., due vani letto, due bagni e terrazza a livello. Con tutti i diritti condominiali pro – quota e le servitù attive e passive nascenti dallo stato dei luoghi e da giusti titoli. Dall’A.P.E. allegato alla C.T.U. in classe D. Prezzo base d’asta: euro 470.925,00 VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 17.02.2022 alle ore 17.00 Luogo: Studio Notaio delegato Via Ducezio 12 98100 Messina Per info: 090/670129 – mail lcalogero@notariato.it G.E. Dott. Domenico Armaleo Notaio Delegato e custode: Luisa Calogero Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Rif. Proc. es. n. 105/20 R.E. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it www.astalegale.net e www.normanno.com ME773478

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

