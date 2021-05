PROC. ES. 126/17 R.E. MESSINA, FRAZ. GIAMPILIERI SUP., VIA SANTA LUCIA – APPARTAMENTO a P. 1 della Pal. A, composto da soggiorno, cucina, tre vani letto, due w.c. e corridoio, oltre veranda e balcone, della sup. comm. di mq. 165 circa. Dall’A.P.E. allegato alla C.T.U. in classe F. Prezzo base d’asta: euro 115.560,00. VENDITA SENZA INCANTO 22.07.2021 ORE 17.15. Luogo: Messina, Via San Sebastiano 13. Per info: tel. (347/7517493 – mail: chiara_galletta@yahoo.it). G.E. Dott. Domenico Armaleo. Avvocato Chiara Galletta: delegato e custode. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it

Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.astalegale.net – www.normanno.com ME755975

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

(2)