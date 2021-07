Proc. es. 120/18 R.E. In Giardini – Naxos, C.da Maloprovvido, Zona Recanati, struttura avente destinazione alberghiera, in corso di costruzione e non ultimata, su quattro el. f.t., oltre seminterrato, con ricettività prevista di 32 camere, oltre ampie parti comuni e servizi, con aree esterne annesse, tra cui una piscina con solarium; il tutto meglio descritto nella C.T.U. Prezzo base d’asta : Euro 1.600.000, 00. Offerta minima : Euro 1.200.000,00. Rilancio minimo in aumento : Euro 40.000,00 VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA 20.10.2021 ORE 10.00 PRESSO SALA ASTE DELLA EDICOM FINANCE IN MESSINA, VIA SOLFERINO N. 29, nonché in via telematica tramite www.garavirtuale.it.

Per info: 090/696498 G.E. Dott. Domenico Armaleo Notaio Delegato e custode: Notaio Amalia Macrì Pellizzeri. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it.

Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.normanno.com – www.venditegiudiziali.eu e www.dobank.com

