CC N. 6320/17 RG. Messina, Fraz. Zafferia, C.da Cavalieri n. 20, Proprietà superficiaria di appartamento a P. 1°, Pal. B, composto da ingresso-soggiorno con a.c., disimpegno-corridoio, tre vani e due w.c., di locale deposito al P. sem. e di posto auto a P. T.. Dall’A.P.E. allegato alla C.T.U. in classe F. Trascritte domande giudiziali il 29.7.09 ai nn. 26423/17875, annotata il 28.2.14 ai nn. 4527/660, e l’1.12.17 ai nn. 28727/22188 introduttiva del procedimento in oggetto. PREZZO BASE D’ASTA : Euro 86.000,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 26.01.2022 alle ore 16.30 Luogo: via Nino Bixio 89 – 98100 Messina. Per info: 090.9148111, 090.9148222. G.E. Dott. Domenico Armaleo. Notaio Delegato: Andrea Zuccarello Marcolini. Custode: Avv. Giovanni Cardillo – tel. 090/713135 – 348/7023046 avvgiovannicardillo@gmail.com.

Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it www.tribunale.messina.it

(1)