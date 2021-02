RGF 42/1994. In Messina (ME), Contrada Avarna, San Michele, Complesso Poggio dei Pini – Lotto 2: appartamento a P. 2°, int. 4 scala A. Balcone lato ovest chiuso con struttura in alluminio anodizzato e vetri. Pertinenze: due cantine (nn. 6/7), 1/2 indiviso box auto al P. 1/S stessa scala e lastrico solare soprastante l’appartamento. Il tutto in catasto l’appartamento al F.97 part.lla 747 sub27; le cantine al sub58 e sub59; il terrazzo al sub39; il posto auto 1/2 della 747 sub123. Prezzo base: € 21.613,00 oltre €.7.193,48 per quota lavori straordinari. OFFERTE VALIDE ANCHE AL 75 % DEL PREZZO BASE €.16.209,81 OLTRE €.7.193,48 per quota lavori straordinari. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita sincrona mista 18/03/2021 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Minutoli Giuseppe. Curatore fallimentare Avvocato Mazzei Antonino 090717218, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)