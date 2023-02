RGF 30/2019. In Naso (ME), contrada Grazia – Lotto 1: Terreno residenziale della superficie di mq. 17.487,00. PREZZO BASE Euro 94.100,00. Offerta minima Euro 70.575,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. In Barcellona Pozzo di Gotto (ME), contrada Petraro – Lotto 2: Terreno residenziale della superficie di circa mq.2.600, ricade in zona C.1.1. “zona di espansione residenziale urbana”. In catasto al foglio 18 part. 1909 (catasto terreni), classe agrumeto, reddito agrario € 29,56, reddito dominicale € 71,22. PREZZO BASE Euro 75.305,00. Offerta minima Euro 56.480,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. In Messina (ME), via Fornaci, frazione santa Lucia sopra Contesse – Lotto 6: 3 posti auto scoperti superficie commerciale mq. 33,00, per la quota di 1/1 di proprietà. Ciascuno posto auto ha una superficie commerciale di mq. 11,00. Non risultano contrassegnati sul terreno. PREZZO BASE Euro 2.869,00. Offerta minima Euro 2.152,00. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. In Messina (ME), via Consolare Valeria, frazione Vill. Contesse – Lotto 7: Lastrico solare della superficie di mq. 340, posto al 4° piano di un fabbricato denominato edificio “A “ a 4 elevazioni f.t. PREZZO BASE Euro 14.344,00. Offerta minima Euro 10.758,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), via Petrazza – Lotto 12: Terreni della superficie commerciale di mq. 11.101,00 ubicati ad ovest del complesso residenziale nominato Parco Serro, contrada San Luigi. PREZZO BASE Euro 28.688,00. Offerta minima Euro 21.516,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 14/04/2023 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance, sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Minutoli Giuseppe. Curatore fallimentare Avv. Puglisi Oreste 3498722108, per info e visita immobile.

