RGE 91/2016. In Giardini-Naxos (ME), Recanati, Viale Jannuzzo, Complesso “Baia degli Dei” – Lotto 1: appartamento scala B interno 16/B piano 4, consistenza 5 vani, superficie totale mq 145, nuda proprietà 1/1. PREZZO BASE Euro 103.043,54. Offerta minima Euro 77.282,66. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 15/12/2020 ore 11:30 presso locali dell’AS.VE.G. in Messina Via F. Todaro n. 11. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Professionista Delegato e Custode Avv. Logozzo Nicola 0902402946, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

