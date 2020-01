0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 85/2015. In Villafranca Tirrena (ME), via Caduti di Nassirya (già via S. Antonio) – Lotto 1: locale commerciale di grandi dimensioni posto in fabbricato denominato complesso Le Torri della superficie commerciale di mq 643,78, è posto al piano terra e primo sottostrada ed ha un’altezza interna di 3,10. PREZZO BASE Euro 400.000,00. Offerta minima Euro 300.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 12.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 19/03/2020 ore 18:00 presso AS.VE.G, Messina, via F. Todaro, 11. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avv. Logozzo Nicola in sostituzione temporanea dell’Avv. Francesco Crupi tel. 0902402946, per info e visita immobile.

