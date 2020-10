RGE 78/1982. In Messina (ME), via La Farina 207 – Lotto UNICO: stabilimento, originariamente costituente parte di opificio d’epoca, destinato a suo tempo, alla lavorazione e vendita legnami di mq 1.675,00 circa, composto da diversi capannoni e da uffici. PREZZO BASE Euro 1.036.642,50. Rilancio minimo in aumento Euro 50.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 17/12/2020 ore 10:45 presso studio notarile in Messina via Ghibellina 143. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Dott. Magno Silverio 0906512281, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)