0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 60/2015. In Messina (ME), Villaggio Aldisio Via Andrea Di Anfuso – Lotto 1: Appartamento. L’immobile è composto da ingresso/ soggiorno, cucina, due camere da letto, due bagni, un ripostiglio, un disimpegno, un balcone chiuso, due balconi; è pertinenza dello stesso immobile – e contestualmente catastata – una cantina (identificata al n°3) al pian terreno con superficie di circa 6,10 mq. PREZZO BASE Euro 55.000,00. Offerta minima Euro 41.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 27/03/2020 ore 16:00 presso studio Avv. Massimo Mastroeni in Messina, via Francesco Todaro, 10. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Professionista Delegato Avvocato Mastroeni Massimo 090713789, Custode Giudiziario Avv. Salvatore Santonocito 090716116, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)