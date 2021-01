RGE 41/2018. In Messina (ME), Via Militare Santa Lucia, frazione Santa Lucia Sopra Contesse – Lotto 1: Villetta a schiera laterale della superficie commerciale di 172,27 mq per la quota di 100/100 di diritto di superficie per 99 anni, di cui 72 restanti. PREZZO BASE Euro 94.000,00. Offerta minima Euro 70.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), Via Militare Santa Lucia , frazione Santa Lucia Sopra Contesse – Lotto 8: Villetta a schiera della superficie commerciale di 172,27 mq per la quota di 100/100 di diritto di superficie per 99 anni, di cui 72 restanti. PREZZO BASE Euro 88.500,00. Offerta minima Euro 66.375,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), Via Militare Santa Lucia , frazione Santa Lucia Sopra Contesse – Lotto 9: Villetta a schiera della superficie commerciale di 172,27 mq per la quota di 100/100 di diritto di superficie per 99 anni, di cui 72 restanti. PREZZO BASE Euro 94.000,00. Offerta minima Euro 70.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Vendita sincrona mista 30/03/2021 ore 09:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avvocato Donato Fabrizio 0908969448, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

