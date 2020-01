0 Condivisioni Facebook Twitter

Proc. es. n. 41/10 R.E. LOTTO UNICO – Messina, Fraz. Gazzi, Rione Taormina, Via Cecilio 22, Appartamento nella Pal. F, int. 52, a P. T., di tre vani ed accessori, oltre annesso cortile, su cui insiste un ripostiglio abusivo. Prezzo base d’asta: euro 36.915,75. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 26.03.2020 alle ore 16.30. Luogo: Via Ducezio 12 98100 Messina. Per info: 090/6409852 – 090/670129. G.E. Dott. Maffa. Notaio Delegato e custode: Luisa Calogero. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it.

Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it – www.asteavvisi.it – www.asteannunci.it www.normanno.com

(0)