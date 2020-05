RGE 39/2015. In Messina (ME), via Principe Umberto 40 – Lotto UNICO: Residence “Umberto Primo”, appartamento per civile abitazione, al piano VI, interno 601, di circa 44,30 mq., della consistenza di tre vani. PREZZO BASE Euro 44.021,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SINCRONA MISTA 23/07/2020 ore 12:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Professionista Delegato e Custode Avvocato Burgio Danilo 0903697630, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(1)