NIZZA DI SICILIA (ME) – VIA UMBERTO I, 428 – PROPRIETÀ PER LA QUOTA DEL 100% DI APPARTAMENTO della superficie lorda complessiva di mq 164. L’unità immobiliare ricade in un edificio a piano terra che comprende in totale quattro immobili, due a piano terra e due al primo piano. L’unità oggetto di vendita è composta da sei vani principali. In particolare vi è un ingresso con relativo corridoio che porta alle camere destinate a cucina e camera da letto, bagno e soggiorno che danno sul terrazzo adiacente sulla via Nazionale, un ripostiglio, un’altra camera da letto, bagno e soggiorno che danno sul terrazzo retrostante ove è collocata una tettoia ad uso stenditoio ed un vano per tutto il prospetto o lavanderia. L’unità immobiliare oggetto di vendita è posta al piano terra. Prezzo base Euro 210.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Non potrà essere inferiore a 1/4 del prezzo base. Vendita senza incanto 20/03/20 ore 16:00. G.E. Dott. Danilo Maffa. Professionista Delegato alla vendita Avv. Giovanni Caroé tel. 0906783554. Custode Giudiziario Avv. Lina Merendino. Rif. RGE 370/2016 ME675331

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

