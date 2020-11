MESSINA (ME) – VIA OLIMPIA, 6 – A) QUOTA DI 1/1 DI PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE di tipo civile, al piano secondo di corpo di fabbrica identificato come palazzina A, 6, 5 vani, superficie catastale di mq. 134. A.1) POSTO AUTO DI PERTINENZA dell’appartamento, stallo di 1,85 m. x 4 m., sito nel parcheggio esterno coperto da tettoia. B) CANTINA di superficie catastale di mq. 15. Prezzo base Euro 128.600,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 96.450,00. Vendita senza incanto 20/01/21 ore 11:30. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Stefania Contarino tel. 3403835851. Rif. RGE 37/2019 ME701758

