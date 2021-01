RGE 342/2017. In Messina (ME), contrada Lentischi – Avarna – Lotto UNICO: terreno composto da tre contigue porzioni fondiarie, dove il fabbricato diruto preesistente non ha più consistenza, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 42,580 (per superficie lorda si intende l’ingombro complessivo dell’immobile). PREZZO BASE Euro 150.898,80. Offerta minima Euro 113.174,02. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita sincrona mista 23/03/2021 ore 16:00 presso studio del professionista delegato in Reggio Calabria via E. L. Pellegrino 23/C , nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Delegato alla vendita Avvocato Pronestì Daniela 0902934051, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

