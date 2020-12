RGE 34/2015. In Messina (ME), via Palermo 275/C – Lotto UNICO: immobile adibito a civile abitazione, facente parte di un fabbricato in cemento armato al piano secondo interno 5. Posto al piano secondo, ha accesso da un vano scala con ingresso dalla via Palermo e sviluppa una superficie lorda complessiva, di mq 68,60. Diritto d’uso di una porzione di terrazza di 50 mq, in comune con gli appartamenti di tre condomini o loro aventi causa e diritto esclusivo di un posto macchina, così come riportato nella certificazione notarile dell’11 maggio 2015 in notar Maria Carmela Ressa. PREZZO BASE Euro 45.308,67. Offerta minima Euro 33.981,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza Incanto 16/02/2021 ore 10:30 presso COPAS, in Messina, Viale S. Martino is. 79/B n. 261. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Delegato alla vendita Avvocato Parlagreco Claudio 0902931421, per info e visita immobile.

