RGE 325/2018. In Messina (ME), via Palermo 401 – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento piano T composto da ingresso/soggiorno, cucina, servizio igienico e due camere. Costituisce pertinenza dell’immobile la corte antistante l’ingresso che sui luoghi non risulta delimitata rispetto al cortile condominiale. PREZZO BASE Euro 48.653,00. Offerta minima Euro 36.489,75. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 20/04/2021 ore 11:00 presso Studio del professionista delegato (locali della A.G.A.V.E. in Messina), Via San Filippo Bianchi 39. G.E. Dott. Maffa Danilo. Delegato alla vendita Avv. Restuccia Rita Romina 3202161033, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)