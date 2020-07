VENDITA SENZA INCANTO 30/09/2020 ore 17:00 nella sede della DEAS in Messina, via Nino Bixio n°33, piano 5°, scala A dei seguenti beni immobili in Rometta, Via Nazionale n°113/Via San Francesco:

LOTTO 1 BIS: Piena proprietà di un negozio della superficie di mq. 77 ubicato al piano terra di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 71.008,00. Offerta minima Euro 53.256,00. Rilancio minimo in caso di gara Euro 1.000,00. LOTTO 2 BIS: Piena proprietà di un negozio della superficie di mq. 52 ubicato al piano terra di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 56.549,00 Offerta minima Euro 42.412,00. Rilancio minimo in caso di gara Euro 1.000,00. LOTTO 3 BIS: Piena proprietà di un negozio della superficie di mq. 56 ubicato al piano terra di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 53.856,00. Offerta minima Euro 40.392,00. Rilancio minimo in caso di gara Euro 1.000,00. LOTTO 18: Piena proprietà di un negozio della superficie di mq. 102 ubicato al piano terra di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 84.766,00. Offerta minima Euro 63.575,00. Rilancio minimo in caso di gara Euro 2.000,00. LOTTO 23: Piena proprietà di un appartamento della superficie di mq. 83 ubicato al piano primo di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 65.465,00. Offerta minima Euro 49.099,00. Rilancio minimo in caso di gara Euro 1.000,00. LOTTO 24: Piena proprietà di un appartamento della superficie di mq. 88,00 ubicato al piano primo di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 63.859,00. Offerta minima Euro 47.894,00. Rilancio minimo in caso di gara Euro 1.000,00. LOTTO 28: Piena proprietà di un appartamento della superficie di mq. 87,00 ubicato al piano primo di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 71.691,00. Offerta minima Euro 53.768,00. Rilancio minimo in caso di gara Euro 1.000,00. LOTTO 29: Piena proprietà di un appartamento della superficie di mq. 78,00 ubicato al piano primo di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 65.465,00. Offerta minima Euro 49.099,00. Rilancio minimo in caso di gara Euro 1.000,00. LOTTO 30: Piena proprietà di un appartamento della superficie di mq. 83,00 ubicato al piano secondo di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 69.541,00. Offerta minima Euro 52.156,00. Rilancio minimo in caso di gara Euro 1.000,00. LOTTO 31: Piena proprietà di un appartamento della superficie di mq. 102,00 ubicato al piano secondo di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 94.599,00 Offerta minima Euro 70.949,00. Rilancio minimo in caso di gara Euro 2.000,00. LOTTO 32: Piena proprietà di un appartamento della superficie di mq. 90,00 ubicato al piano secondo di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 71.608,00. Offerta minima Euro 53.706,00. Rilancio minimo in caso di gara Euro 1.000,00. LOTTO 34: Piena proprietà di un appartamento della superficie di mq. 120,00 ubicato al piano secondo di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 100.337,00. Offerta minima Euro 75.253,00. Rilancio minimo in caso di gara Euro 2.000,00. LOTTO 35: Piena proprietà di un appartamento della superficie di mq. 105,00 ubicato al piano secondo di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 99.603,00. Offerta minima Euro 74.702,00. Rilancio minimo in caso di gara Euro 2.000,00. LOTTO 36: Piena proprietà di un appartamento della superficie di mq. 88,00 ubicato al piano terzo di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 71.329,00. Offerta minima Euro 53.497,00 Rilancio minimo in caso di gara Euro 1.000,00. LOTTO 37: Piena proprietà di un appartamento della superficie di mq. 78,00 ubicato al piano terzo di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 64.772,00. Offerta minima Euro 48.579,00. Rilancio minimo in caso di gara Euro 1.000,00. LOTTO 38: Piena proprietà di un appartamento della superficie di mq. 72,00 ubicato al piano terzo di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 59.548,00. Offerta minima Euro 44.661,00. Rilancio minimo in caso di gara Euro 1.000,00. LOTTO 39: Piena proprietà di un appartamento della superficie di mq. 69,00 ubicato al piano terzo di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 59.334,00. Offerta minima Euro 44.500,00 Rilancio minimo in caso di gara Euro 1.000,00. LOTTO 40: Piena proprietà di un appartamento della superficie di mq. 71,00 ubicato al piano terzo di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 61.154,00. Offerta minima Euro 45.866,00. Rilancio minimo in caso di gara Euro 1.000,00. LOTTO 41: Piena proprietà di un appartamento della superficie di mq. 69,00 ubicato al piano terzo di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 59.334,00. Offerta minima Euro 44.500,00. Rilancio minimo in caso di gara Euro 1.000,00. LOTTO 42: Piena proprietà di un appartamento della superficie di mq. 162,00 ubicato al piano terzo di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 151.447,00. Offerta minima Euro 113.585,00. Rilancio minimo in caso di gara Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 1/10/2020 ore 12,00 nella sede della DEAS in Messina, via Nino Bixio n°33, piano 5°, scala A, dei seguenti beni immobili in Rometta, Via Nazionale n°113/Via San Francesco, e precisamente: LOTTO 5: Piena proprietà di un’autorimessa, della superficie di mq. 52 ubicata al seminterrato di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 15.107,00. Offerta minima euro 11.330,00. Rilancio minimo in caso di gara euro 500,00. LOTTO 6: Piena proprietà di un’autorimessa, della superficie di mq. 49 ubicata al seminterrato di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 14.218,00. Offerta minima euro 10.664,00. Rilancio minimo in caso di gara euro 500,00. LOTTO 7: Piena proprietà di un’autorimessa, della superficie di mq. 48 ubicata al seminterrato di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 13.625,56. Offerta minima euro 10.219,00. Rilancio minimo in caso di gara euro 500,00. LOTTO 8: Piena proprietà di un’autorimessa, della superficie di mq. 25 ubicata al seminterrato di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 5.613,00. Offerta minima euro 4.210,00. Rilancio minimo in caso di gara euro 250,00. LOTTO 9: Piena proprietà di un posto auto coperto, della superficie di mq. 27 ubicata al seminterrato di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 6.739,00. Offerta minima euro 5.054,00. Rilancio minimo in caso di gara euro 300,00. LOTTO 10: Piena proprietà di un’autorimessa, della superficie di mq. 27 ubicata al seminterrato di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 6.739,00. Offerta minima euro 5.054,00. Rilancio minimo in caso di gara euro 300,00. LOTTO 19: Piena proprietà di un negozio della superficie di mq. 62 ubicato al piano terra di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 44.782,00. Offerta minima euro 33.587,00. Rilancio minimo in caso di gara euro 1.000,00. LOTTO 21: Piena proprietà di un appartamento della superficie di mq. 82 escluse aree scoperte ubicato al piano terra di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 38.842,00. Offerta minima euro 29.132,00. Rilancio minimo in caso di gara euro 1.000,00. LOTTO 22: Piena proprietà di un posto auto scoperto della superficie di mq. 13 ubicato al piano terra di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 3.536,00. Offerta minima euro 2.652,00. Rilancio minimo in caso di gara euro 100,00. LOTTO 25: Piena proprietà di un appartamento della superficie di mq. 52,00 ubicato al piano primo di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 40.928,00. Offerta minima euro 30.696,00. Rilancio minimo in caso di gara euro 1.000,00. LOTTO 26: Piena proprietà di un appartamento della superficie di mq. 55,00 ubicato al piano primo di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 45.384,00. Offerta minima euro 34.038,00. Rilancio minimo in caso di gara euro 1.000,00. LOTTO 27: Piena proprietà di un appartamento della superficie di mq. 52,00 ubicato al piano primo di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 41.119,00. Offerta minima euro 30.840,00. Rilancio minimo in caso di gara euro 1.000,00. LOTTO 33: Piena proprietà di un appartamento della superficie di mq. 52,00 ubicato al piano secondo di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 41.725,00. Offerta minima euro 31.294,00. Rilancio minimo in caso di gara euro 1.000,00. LOTTO 43: Piena proprietà di un deposito sottotetto della superficie di mq. 98,00 ubicato al piano terzo di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 26.713,00. Offerta minima euro 20.035,00. Rilancio minimo in caso di gara euro 1.000,00. LOTTO 44: Piena proprietà di un deposito sottotetto della superficie di mq. 98,00 ubicato al piano terzo di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 26.713,00. Offerta minima euro 20.335,00. Rilancio minimo in caso di gara euro 1.000,00. LOTTO 45: Piena proprietà di un immobile destinato a negozio della superficie di mq. 39,00 ubicato al piano terra di un fabbricato ad uso residenziale, commerciale e direzionale, costituito da nr. 4 elevazioni f.t. oltre piano interrato e sottotetto. PREZZO BASE: euro 35.186,00. Offerta minima euro 26.389,00. Rilancio minimo in caso di gara euro 1.000,00. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Puglisi Oreste 090674573, per info e visita immobile.

