RGE 299/2016. In Letojanni (ME), S.S. 114, Via Nazionale snc – Lotto 2: unità immobiliare posto nello spigolo nord del piano seminterrato di un edificio per civile abitazione a tre elevazioni f.t., più piano interrato, piano seminterrato e piano sottotetto. L’immobile sviluppa una sup. lorda di 110 mq più 120 mq di corte annessa ed ha un’altezza interna di 3 mt. PREZZO BASE Euro 155.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 15/12/2020 ore 10:00 presso CREVEN in Messina via Vincenzo D’Amore n.4. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Arena Ramona 3498076251, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

