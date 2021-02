RGE 290/2016. In Messina (ME), via Consolare Valeria 20 – Lotto UNICO: appartamento della superficie commerciale di 76,00 mq composto da soggiorno-cucina, da una zona pranzo, da due camere e da un piccolo wc (con altezza utile interna di ml 2,60). PREZZO BASE Euro 24.700,00. Offerta minima Euro 18.525,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 13/05/2021 ore 17:30 presso sede dell’AS.VEG. in Messina via F. Todaro n. 11. G.E. Dott. Maffa Danilo. Delegato alla vendita Avv. De Giglio Maria 0902402946, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)