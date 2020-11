RGE 283/2016. In Messina (ME), Rione Minissale, complesso edilizio “Stella Maris” – Lotto UNICO: laboratorio artigianale con ingresso da via II Condottieri nn. 19/21. L’immobile comprende un locale per la lavorazione dei dolci, un locale deposito, un bagno ed un vano destinato ad ufficio, è areato ed illuminato direttamente dall’esterno. Posto al p.t., sviluppa una superficie commerciale di circa mq 140. PREZZO BASE Euro 49.130,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 28/01/2021 ore 10:00 presso studio del Professionista delegato in Messina via Lombardia n. 12, is. 53, int. 1. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Professionista Delegato e Custode Avvocato Aloi Carmelo 0902926758, per info e visita immobile.

