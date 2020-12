RGE 28/2019. In Messina (ME), Via Pan Parco Belvedere Pal. B n. 30 int. 9 – Lotto UNICO: quota 1/2 dell’immobile pignorato della superficie di 101,07 mq. L’immobile posto al secondo piano, fa parte di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, composto da quattro locali oltre il servizio igienico distribuiti in un corridoio di forma articolata. Di pertinenza dell’unità immobiliare vi è un posto auto all’aperto. PREZZO BASE Euro 42.122,00. Offerta minima Euro 31.592,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza Incanto 12/02/2021 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina, in Via Ghibellina n. 91. G.E. Dott. Maffa Danilo. Delegato alla vendita Avv. Martelli Angela 3284163234, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

