RGE 275/2004 +90/19. In Messina (ME), contrada Feo Villaggio Gesso SS.113 Km.19,770 – Lotto 1: terreno agricolo qualità uliveto, Cl.2, are 02, centiare 05, e part.lla 69, qualità uliveto, Cl.1, are 08, centiare 30. nonché un fabbricato, che insiste sull’originario terreno F.65 part.lla 222, costituito da due elevazioni composto da un ingresso-disimpegno, un soggiorno, una cucina, due camere da letto, un bagno, un wc, oltre al piano seminterrato adibito a deposito e parcheggio, e copertura a terrazza piana. PREZZO BASE Euro 123.200,00. Offerta minima Euro 92.400,00. Rilancio minimo in aumento Euro 6.000,00. Vendita senza Incanto 19/03/2021 ore 10:30 presso studio del professionista delegato Avv. Simona Mazzei in Messina Via Maffei 5. G.E. Dott. Maffa Danilo. Delegato alla vendita Avvocato Mazzei Simona 090717218, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(3)