RGE 257/2013

In Messina (ME), contrada Piano Rocca – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un immobile al P.T., comprendente un corpo di fabbrica destinato a civile abitazione di mq 79,59 e due piccoli corpi di fabbrica destinati a ripostigli di mq 12,04, il tutto circoscritto da una corte di terreno di mq 608,37. PREZZO BASE Euro 29.965,00. Offerta minima Euro 22.473,75. VENDITA SENZA INCANTO 03/11/2020 ore 17:00 presso studio del delegato in Messina Via degli Amici n. 6, piano I. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Morfino Maria 0909430373, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)