RGE 238/2006. In Messina (ME), Via Giordano Bruno n. 148 is. 124 – Lotto 1: appartamento composto da n. 5 vani: Ingresso, soggiorno, piccola cucina, 2 vani letto, bagno e disimpegno, posto al piano 4°, di circa mq 84,51. L’immobile si trova al quarto piano di un edificio di quattro piani fuori terra. In particolar modo si tratta di una sopraelevazione edificata negli anni 90 sulla terrazza dell’isolato 124. PREZZO BASE Euro 73.100,00. Offerta minima Euro 54.825,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Via Giordano Bruno n. 148, is. 124 – Lotto 2: appartamento composto da 4 vani: Ingresso, soggiorno/cucina, 2 vani letto, bagno e disimpegni, posto al piano 4, di circa 64,16 mq. L’immobile si trova al quarto piano di un edificio di quattro piani fuori terra. In particolar modo si tratta di una sopraelevazione edificata negli anni 90 sulla terrazza dell’isolato 124. PREZZO BASE Euro 56.400,00. Offerta minima Euro 42.300,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 20/01/2021 ore 16:30 presso studio del delegato in Messina, Via Francesco Todaro n.11. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Mastroeni Massimo 090713789, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

