RGE 231/2014. In Messina (ME), Viale della Libertà 341 – Lotto UNICO: appartamento situato al piano terzo di un fabbricato che dalle verifiche catastali risulta risalente agli anni ’60, con caratteristiche di edilizia civile, realizzato in zona residenziale. La superficie netta dell’appartamento è di circa 120 mq ( superficie commerciale 125 mq). L’appartamento, inoltre, è dotato di due balconi per una superficie di circa 20 mq. L’appartamento è composto da ingresso, soggiorno, 2 camere, cucina, e bagno. PREZZO BASE Euro 239.700,00. Offerta minima Euro 179.775,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. VENDITA SINCRONA MISTA 11/12/2020 ore 09:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Cappuccio Gloria 3317580767, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)