RGE 230/2017. In Messina (ME), via San Filippo Bianchi 21 – Lotto 1: unità immobiliare adibita a negozio ubicata al p.t. consistente in un vano oltre piano soppalcato, anti wc e wc. PREZZO BASE Euro 42.000,00. Offerta minima Euro 31.500,00. In Messina (ME), via San Filippo Bianchi 21 – Lotto 2: unità immobiliare adibita a locale cantina ubicata al piano seminterrato consistente in un vano disimpegno, tre bagni con anti wc. PREZZO BASE Euro 44.000,00. Offerta minima Euro 33.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 19/05/2020 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina via Ghibellina 82. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Torre Maria 3453166785, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

