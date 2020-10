RGE 216/1998. In Francavilla di Sicilia (ME), via V. Emanuele 47 – Lotto 7: Appartamento che si sviluppa quasi interamente al primo piano composto da ampio ingresso, ampio salone, due camere, bagno, magazzino (su un livello più basso tra il piano terra e primo), terrazzino da cui si accede ad un wc inutilizzato della superficie lorda di mq.206 oltre tre balconi e terrazza aventi superficie di mq. 14. PREZZO BASE Euro 24.040,80. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Francavilla di Sicilia (ME), contrada Manuli – Lotto 12: Terreno. PREZZO BASE Euro 22.325,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 11/12/2020 ore 09:45 presso studio del delegato in Messina via L. Manara 82. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Professionista Delegato e Custode Dott. Bruni Giuseppe 090673935, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

