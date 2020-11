RGE 212/2015. In Messina (ME), Frazione Faro Superiore, via Sant’Antonio 98158 – Lotto UNICO: appartamento al piano primo e lastrico solare al piano secondo. L’appartamento sviluppa complessivamente una misura di circa 108 mq al primo piano, compreso l’ingresso al p.t.; il lastrico solare presenta le seguenti misure: la terrazza, scoperta e non pavimentata, circa mq 92, mentre la lavanderia sviluppa una superficie di mq 16, con altezza media di 2,30. PREZZO BASE Euro 29.300,00. Offerta minima Euro 21.975,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.100,00. VENDITA SENZA INCANTO 19/01/2021 ore 16:30 presso Studio del Professionista delegato in Messina via Camiciotti n. 71. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Nucita Carlo 090715177, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

