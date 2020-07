RGE 202/2018

In Messina (ME), via Gerobino Pilli 32 – Lotto UNICO: appartamento quinto piano, della superficie commerciale di 119,44 mq composto da: sette vani, due bagni, cucina, ingresso e disimpegno e sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 116,31. PREZZO BASE Euro 81.990,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 05/11/2020 ore 16:00 presso studio del delegato sito in Torregrotta (ME), Viale Europa 127. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avv. Marino Fabio 3480521986, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

