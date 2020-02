RGE 191/2017. In Messina (ME), via Vecchia Nazionale, Mili Marina – Lotto UNICO: Appartamento posto al piano terra, composto da soggiorno con angolo cottura, un vano, accessori e veranda. PREZZO BASE Euro 36.395,25. Offerta minima Euro 27.296,44. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 28/04/2020 ore 16:30 presso lo “studio legale Mario Mancuso”, in Messina Via Todaro n.5. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avv. Surace Raffaele 3394893955, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

