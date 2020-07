MESSINA (ME) – VICO VETRO – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO con tre unità collabenti (fabbricati in corso di costruzione). Ubicato in una zona semiperiferica, sulla sommità della collinetta in prossimità del villaggio Contesse. Trattasi di un terreno pianeggiante, leggermente degradante in direzione Ovest-Est. Sul terreno insistono alcune unità collabenti, ad un’unica elevazione f.t., in avanzato stato di degrado. Prezzo base Euro 34.650,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 25.987,50. Vendita senza incanto 05/10/20 ore 15:00. G.E. Dott. Danilo Maffa. Professionista Delegato alla vendita Avv. Antonino Cappadona e Custode Giudiziario Avv. Antonino Cappadona tel. 090713278. Rif. RGE 186/2016 ME691820

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

