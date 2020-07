RGE 181/2016

In Messina (ME), Villaggio Sperone – Lotto 3: Nuda proprietà per la quota di 1/1 di appartamento, complesso Campus, lotto, D, interno 8, piano 1, composto da un vano, disimpegno. bagno, balcone, superficie mq 37, consistenza vani 2. nuda proprietà per la quota di 1/1 di posto auto scoperto piano T, consistenza mq 15, superficie mq 15. PREZZO BASE Euro 13.500,00. Offerta minima Euro 10.125,00. Rilancio minimo in aumento Euro 550,00. In Messina (ME), Villaggio Sperone – Lotto 4: Nuda proprietà per la quota di 1/1 di appartamento, complesso Campus, lotto, D, interno 9, piano 1, composto da un vano, disimpegno. bagno, balcone, superficie mq 36, consistenza vani 2. nuda proprietà per la quota di 1/1 di posto auto scoperto piano T, classe 1, consistenza mq 11, superficie mq 11. PREZZO BASE Euro 13.500,00. Offerta minima Euro 10.125,00. Rilancio minimo in aumento Euro 550,00. VENDITA SENZA INCANTO 30/09/2020 ore 12:00 presso studio del delegato in Messina Via Vincenzo D’Amore 4. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Professionista Delegato e Custode Avvocato Bicchieri Antonio 090663987, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

