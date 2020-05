RGE 178/2017. In Torregrotta (ME), via XXI Ottobre 516 – Lotto 1: appartamento composto da 3 vani rispettivamente di mq 16,80, 16,50 e 27,00, n. 2 wc rispettivamente di mq 5,70 e 4,40, n. 1 ripostiglio di mq 3,17, n. 1 disimpegno di mq 8,90 e n. 1 balcone di mq 12,90, posto al p.t. sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 100,20. PREZZO BASE Euro 50.000,00. Offerta minima Euro 37.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Torregrotta (ME), via XXI Ottobre 516 – Lotto 2: appartamento composto da 3 vani rispettivamente di mq 16,19, 16,80 e 35,70, n. 2 wc rispettivamente di mq 8,20 e 4,00, n. 1 disimpegno di mq 10,00 e n. 2 balconi rispettivamente di mq 16,20 e 7,04, posto al p.t. sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 113,81. PREZZO BASE Euro 60.000,00. Offerta minima Euro 45.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Torregrotta (ME), via XXI Ottobre 516 – Lotto 3: appartamento composto da 2 vani rispettivamente di mq 22,75 e 15,70, n. 1 wc di mq 2,40, n. 1 disimpegno di mq 1,50 e n. 1 balcone di mq 13,80, posto al p.t. sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 64,16. PREZZO BASE Euro 33.000,00. Offerta minima Euro 24.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.200,00. In Torregrotta (ME), via XXI Ottobre 516 – Lotto 5: appartamento composto da 3 vani rispettivamente di mq 16,80, 16,50 e 27,00, n. 1 wc di mq 5,70, n. 1 ripostiglio di mq 3,20, n. 1 disimpegno di mq 8,90, n. 1 vano di mq 4,30 e n. 1 balcone di mq 12,70, posto al piano secondo sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 100. PREZZO BASE Euro 51.000,00. Offerta minima Euro 38.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Torregrotta (ME), via XXI Ottobre 516 – Lotto 6: appartamento composto da 3 vani rispettivamente di mq 16,80, 16,40 e 35,70, n. 2 wc di rispettivamente mq 8,20 e 4,20, n. 1 disimpegno di mq 9,95 e n. 2 balconi rispettivamente di mq 7,04 e 16,16, posto al piano secondo sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 113,80. PREZZO BASE Euro 61.000,00. Offerta minima Euro 45.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Torregrotta (ME), via XXI Ottobre 516 – Lotto 7: appartamento su due piani (terra e primo). Il p.t. è composto da 2 vani, 1 wc, 1 disimpegno e 2 balconi. Il piano primo è composto da 3 vani, 1 wc e 1 disimpegno. Posto al piano terra/primo sviluppa una superficie lorda complessiva, esclusi gli accessori di circa mq 147,62. Magazzino posto al piano S1 superficie catastale 80 mq. PREZZO BASE Euro 90.000,00. Offerta minima Euro 67.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. In Torregrotta (ME), via XXI Ottobre 516 – Lotto 8: appartamento su due piani (terra e primo). Il p.t. è composto da 2 vani, 1 wc, 1 disimpegno, 1 vano e 2 balconi. Il piano primo è composto da 3 vani, 1 wc e 1 disimpegno e 1 vano. Posto al piano terra/primo sviluppa una superficie lorda complessiva, esclusi gli accessori di circa mq 196,95. Magazzino superficie catastale 111 mq. PREZZO BASE Euro 116.000,00. Offerta minima Euro 87.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. In Torregrotta (ME), via XXI Ottobre 516 – Lotto 9: appartamento composto da 3 vani, 1 wc, 1 disimpegno e 2 balconi. Posto al piano terra sviluppa una superficie lorda complessiva, esclusi gli accessori di circa mq 75,10. Magazzino superficie catastale 34 mq. PREZZO BASE Euro 46.000,00. Offerta minima Euro 34.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.200,00. VENDITA SENZA INCANTO 01/10/2020 ore 16:30 presso studio del delegato in Messina via XXIV Maggio 61. G.E. Dott.ssa Bisignano Claudia Giovanna. Professionista Delegato e Custode Giorgianni Alessia 090663091, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

