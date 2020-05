RGE 174/2003. In Messina (ME), Via E.L. Pellegrino is. 156 – Lotto 1: Quota indivisa del 50% di bottega mq 35, costituito da unico grande vano. PREZZO BASE Euro 138.295,17. Offerta minima Euro 103.721,38. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 15/09/2020 ore 16:30 presso studio del Professionista Delegato Avv. Daniela Pronestì in Messina, via E.L. Pellegrino 23/C. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Pronestì Daniela 0902934051, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

