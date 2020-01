0 Condivisioni Facebook Twitter

RGE 172/2014. In Messina (ME), via Marco Polo n. 435, Contesse – Lotto UNICO: Locale commerciale a piano terra, costituito da un vano a due luci con w.c. ed anti w.c., della superficie complessiva di 94 mq circa ed altezza 3,30 mt. Si trova in stabile del complesso edilizio denominato “Calispera” di cinque elevazioni fuori terra, struttura portante in cemento armato, buone condizioni di stabilità e di conservazione. PREZZO BASE Euro 48.400,00. Offerta minima Euro 36.300,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 09/03/2020 ore 16:00 presso Studio del professionista in Messina, Via Ghibellina n. 77- 2°piano. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Decembrino Leo 3286590210, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

