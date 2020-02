RGE 159/2016. In Villafranca Tirrena (ME), Via Antonello da Messina, SS 113 Settentrionale Sicula quartiere Area Industriale (Ex Pirelli) – Lotto 1: Capannone industriale indipendente della superficie commerciale di 1857,00 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà, avente come pertinenze un piccolo fabbricato indipendente ad una elevazione f.t. e un’area esterna di manovra oltre un’area urbana asservita al capannone. Si articola internamente in una serie di celle di forma regolare, in un locale e tecnico, in un piccolo ufficio, in servizi igienici completi di spogliatoti e docce di cui due per disabili e da spazi di disimpegno. Il piccolo fabbricato indipendente è costituito da una sola elevazione f.t. con un grande ambiente destinato alla commercializzazione dei prodotti, da ambienti ufficio e ripostigli, ha una superficie coperta di mq 115 con altezza ml 3,00. L’area urbana asservita al lotto 13 dista alcune centinaia di metri dallo stabilimento, ha una sup. di mq 2.272. PREZZO BASE Euro 1.800.000,00. Offerta minima Euro 1.350.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 50.000,00. VENDITA SINCRONA MISTA 17/04/2020 ore 10:30 presso la sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Forgione Rosalia 3349546175, per info e visita immobile.

