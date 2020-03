RGE 14/2015. In Taormina (ME), Frazione Trappitello Contrada Clemenza, Strada Statale 185 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione, ricadente nel complesso edilizio residenziale denominato “Beau Rivage”, posto nell’edificio denominato “Ortensia” corpo B, ubicato al piano terzo, facente parte di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, composto da tre vani, accessori e terrazzino a livello, superficie commerciale 126 mq. PREZZO BASE Euro 46.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 26/05/2020 ore 15:00 presso ASS.PRE in Messina via Nino Bixio n. 89. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Vermiglio Salvatore 3276369325, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(7)