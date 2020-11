MESSINA (ME) – VIA MARCO POLO, 391 – PIENA PROPRIETÀ per la quota di 1/1 relativamente ad un APPARTAMENTO di civile abitazione con corte annessa di proprietà esclusiva, scala A piano terra int. 3, al piano terra di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra e sviluppa una superficie catastale di circa mq. 115.00, escluse aree scoperte di circa 106 mq. Esso è composto da: un appartamento per civile abitazione composto da ingresso-soggiorno, un corridoio per accedere ai vari ambienti, due camere da letto, doppi servizi, cucina e due balconi a livello; giardino al quale si accede da una scala in ferro e posta a quota più bassa, di circa 81 mq. Prezzo base Euro 100.000,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 75.000,00. Vendita senza incanto 15/01/21 ore 16:00. G.E. Dott. Danilo Maffa. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Selene Arcidiacono tel. 3349604039. Per info AS.VE.G. – Associazione Vendite Giudiziarie.Rif. RGE 131/2017 ME701685

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

