RGE 123/2015. In Motta Camastra (ME), contrada Spatola, via Nazionale snc – Lotto UNICO: abitazione facente parte di un complesso edilizio costituito da quattro stecche di villette del tipo a schiera si estende su due elevazioni f.t. oltre al sottotetto ed al seminterrato. Superficie catastale mq 202. Magazzino superficie catastale mq 44. PREZZO BASE Euro 111.675,00. Offerta minima Euro 83.756,25. VENDITA SENZA INCANTO 13/03/2020 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina via Ghibellina n. 82. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avv. Barritta Massimo 3490891602, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

