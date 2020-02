RG 6924/2015. In Messina (ME), Via Melchiorre Bucalo – Lotto UNICO: appartamento al piano terra palazzo II, unità n. 32, composto di tre camere, cucina, w.c. ed un cortile. Nel cortile esiste un vano, realizzato di recente, collegato all’appartamento che risulta irregolare urbanisticamente. L’appartamento ha superficie commerciale di mq 70,00 oltre mq 20 di cortile esterno (il vano “irregolare” non viene conteggiato ai fini della determinazione del valore di mercato). PREZZO BASE Euro 35.100,00. Offerta minima Euro 26.325,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 18/04/2020 ore 09:00 presso studio del professionista delegato, in Messina Via Maffei n° 5. G.I. Cusolito Viviana. Professionista Delegato e Custode Avvocato Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile.

