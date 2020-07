Proc. nn. 345/97 – 105/16 R.E.

Lotto 1 – Messina, V.le Regina Elena 175/bis, Edificio ad una el. f.t., con copertura a terrazzo praticabile, di mq. reali lordi 242,00 circa e circostante terreno di mq. reali lordi 821 circa. Necessita di interventi di consolidamento, è in condizioni di degrado particolarmente elevato, inagibile ed in stato di abbandono, così come il terreno circostante. Prezzo base d’asta: euro 116.730,00. Lotto 2 – Messina, a monte V.le Regina Elena, sotto Via Cappellani, Terreno edificabile di mq. 5.050 con magazzini ad una el. f.t., in stato di abbandono. Prezzo base d’asta: euro 1.499.400,00. Lotto 3 – Messina, Vill. Salice, C.da Castriciano Terreno agricolo, con giacitura scoscesa, in due corpi vicini tra loro, l’uno di are 31.80 e l’altro di are 2.40. Prezzo base d’asta: euro 2.610,00. Lotto 4 – Savoca, C.da Mancusa, Terreno agricolo, in due corpi vicini tra loro, l’uno di are 68.65, compresa la superficie del fab. rurale di mq. 35, e l’altro di are 28.26. Prezzo base d’asta: euro 19.350,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 30.09.2020 alle ore 10.00 Luogo: Luogo: Messina, Via C. Battisti n. 140 Notaio Delegato e custode: Melchiorre Macrì Pellizzeri. Per info: 090/6409852 – 090/716268. G.D. dott. Maffa.

Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it

