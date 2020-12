Proc 7533/14 R.G.

PROC. N.7533/14 R.G. Messina, Via Siracusa, Piena proprietà degli immobili, tutti a P. cantinato, contigui tra loro, in alcune parti in mediocri condizioni di manutenzione ed in altre pessime, con manifeste infiltrazioni ed ammaloramenti, come da perizie in atti, consistenti in: – locale autorimessa di complessivi mq. lordi 1664 circa; – due locali, censiti come depositi, rispettivamente di complessivi mq. 50 circa e 25 circa lordi ; – locale deposito, adibito a garage, di complessivi mq. lordi 178 circa. Gli immobili si vendono a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come indicato e precisato nell’avviso integrale di vendita cui si fa pieno ed esclusivo riferimento. Prezzo base d’asta: € 873.000,00. Offerta minima: € 654.750,00. Rilancio minimo in aumento: € 18.000,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 24.02.2021 alle ore 17.00 Luogo: Messina, Via Cesare Battisti 13 nonché in via telematica sul portale www.venditegiudiziarieitalia.it . Per info: 090/6409852 – 090/6409870. G.I. Dott. Danilo Maffa. Notaio Delegato e custode: Notaio Giuseppe Vicari.

Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.normanno.com

