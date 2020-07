Fallimento n. 15/1994

Il giorno 30 settembre 2020 alle ore 15:00 presso il Tribunale di Messina, Aula B, si procederà alla vendita senza incanto con modalità sincrona mista dei lotti siti a Furnari (ME) in area Portorosa – precisamente nella “Tribunetta” – di seguito descritti:

LOTTO 1 – Deposito sito al piano terra impiegato come magazzino per attrezzi e materiali nautici. La superficie che ricade nell’area privata è di circa 57 mq, la restante parte di circa 25 mq ricade in area demaniale. Prezzo base € 26.000,00

LOTTO 2 – Uffici posti al piano terra e primo piano per una superficie commerciale di 78 mq. Prezzo base € 40.000,00

LOTTO 3 – Deposito sito al piano terra di 89 mq e utilizzato dalla società Residence Tour s.r.l. in forza a un contratto di uso.

Prezzo base € 34.000,00

LOTTO 4 – Deposito sito al piano terra di 15 mq. Prezzo base € 9.000,00

LOTTO 5 – Locale commerciale adibito a ristorante sito al piano terra e al piano primo di totali 278 mq composto da locali depositi, laboratori, servizi igienici e locale ristorante. Prezzo base € 400.000,00

Termine consegna offerte: 29 settembre 2020 alle ore 12:00.

Per ricevere assistenza o maggiori informazioni www.gorealbid.it – assistenza@gobid.it – 0737 786344

